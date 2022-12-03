Ракицкий покинул Адана Демирспор
Контракт действовал до лета
Фото: facebook.com/AdsKulubu
Экс-защитник "Шахтера" и питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий покинул турецкий "Адана Демирспор". О своем уходе футболист написал на странице в Инстаграме.
"Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам! Наше сотрудничество прекращено", - написал Ракицкий.
Украинец переехал в Турцию летом этого года. 33-летний Ярослав провел 9 матчей за клуб во всех турнирах и сделал один результативный пас.
Контракт игрока с турецкой командой изначально был рассчитан до лета 2023-го года. Причины разрыва соглашения пока не известны.
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