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Ракицкий покинул Адана Демирспор

Наши за границей
(1 голосов)

Контракт действовал до лета

Ракицкий покинул Адана Демирспор

Фото: facebook.com/AdsKulubu

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" и питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий покинул турецкий "Адана Демирспор". О своем уходе футболист написал на странице в Инстаграме.

"Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам! Наше сотрудничество прекращено", - написал Ракицкий.

Украинец переехал в Турцию летом этого года. 33-летний Ярослав провел 9 матчей за клуб во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Контракт игрока с турецкой командой изначально был рассчитан до лета 2023-го года. Причины разрыва соглашения пока не известны.

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В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк) Адана Демирспор
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Комментарии (1)
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маматрахер228 (Киев)
03.12.2022 в 14:41
я по заголовку подумал что парня кинул....)
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