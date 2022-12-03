Ракицкий покинул Адана Демирспор

Экс-защитник "Шахтера" и питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий покинул турецкий "Адана Демирспор". О своем уходе футболист написал на странице в Инстаграме.

"Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам! Наше сотрудничество прекращено", - написал Ракицкий.

Украинец переехал в Турцию летом этого года. 33-летний Ярослав провел 9 матчей за клуб во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Контракт игрока с турецкой командой изначально был рассчитан до лета 2023-го года. Причины разрыва соглашения пока не известны.