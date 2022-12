Украинский тренер выиграл чемпионат Камбоджи во второй раз подряд. В этом сезоне его команда сделала требл

Команда из столицы Камбоджи "Пномпень Краун" сегодня выиграла чемпионат страны. Во второй раз подряд. Главный тренер "Краун" – украинец Олег Старинский. Также в составе "Пномпеня" играет украинский полузащитник Валерий Гришин, воспитанник "Шахтера".

Украинский коуч работает в клубе из столицы Камбоджи уже третий год подряд. При нем команда уже дважды брала золото чемпионата, однажды второй лиги, а в этом сезоне еще Суперкубка и Кубка лиги.

Это уже второй период работы Старинского в "Пномпене" – он тренировал команду в сезонах 2016 и 2017 годов. Однако тогда его лучшим достижением был выход в плей-офф Кубка AFC – азийской Лиги Европы.

