Агент Ракицкого: Адана Демирспор – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину
Но пока ничего неизвестно
Фото: facebook.com/AdsKulubu
Агент защитника с украинским паспортом Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал уход своего подопечного из турецкого чемпионата:
“Сотрудничество с “Аданой Демирспор” решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину, но поживем – увидим”, - сказал агент.
Напомним, что воспитанник "Шахтера" Ярослав Ракицкий выступал в составе российского "Зенита" в 2019-2022 годах. Защитник покинул этот клуб в начале марта, затем тренировался с “горняками”, но все-таки в июле стал игроком турецкого клуба “Адана Демирспор”.
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