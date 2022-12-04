Агент Ракицкого: Адана Демирспор – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину

Агент защитника с украинским паспортом Ярослава Ракицкого Максим Дудченко прокомментировал уход своего подопечного из турецкого чемпионата:

“Сотрудничество с “Аданой Демирспор” решили завершить, потому что этот клуб – не уровень Ярослава. Мы бы очень хотели возвращения в Украину, но поживем – увидим”, - сказал агент.

Напомним, что воспитанник "Шахтера" Ярослав Ракицкий выступал в составе российского "Зенита" в 2019-2022 годах. Защитник покинул этот клуб в начале марта, затем тренировался с “горняками”, но все-таки в июле стал игроком турецкого клуба “Адана Демирспор”.