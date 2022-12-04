Украинский нападающий ассистом помог Динамо Тбилиси стать чемпионом Грузии
В решающем матче игрок отметился результативным действием
Офіційний сайт Динамо Тбілісі/Автор невідомий
В чемпионате Грузии интрига победителя держалась до последнего тура. Перед финальным раундом "Динамо" Тбилиси лидировало в турнирной таблице, опережая "Динамо" Батуми на одно очко.
В 36-м туре первенства тбилисское "Динамо" победило "Гагру" со счетом 2:1. Во время второго гола столичной команды ассист в свой актив записал украинский нападающий Станислав Биленький. Кстати, на воротах в составе "Гагры" играл другой украинец Александр Воробей, ранее выступавший в клубах Первой и Второй лиг Украины.
????: დინამო თბილისი 2⃣-1⃣ გაგრა— FC Dinamo Tbilisi ⭐️ (@fcdinamotbilisi) December 3, 2022
????: #FCDT 2⃣-1⃣ Gagra
???? გოლები მატჩიდან
???? სხირტლაძის და ულად ომარის საჩემპიონო გასროლები ????
???? The goals from our title-winning match!
???? Davit Skhirt'ladze & Imran Oulad Omar hit the target! ???????? #DTBGAG #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/zsK9eFLLNd
В параллельном поединке "Динамо" Батуми сыграло вничью с "Торпедо" Кутаиси и в итоге финишировало вторым - в трех очках от чемпиона.
Отметим, что в текущем чемпионате на счету Биленького 10 голов и шесть ассистов в составе "Динамо" Т. По показателю результативности он занял итоговое четвертое место в лиге. К слову, этот трофей стал дебютным в профессиональной карьере бывшего игрока молодежной сборной Украины.
Добавим, что Беленький выступает в составе динамовцев с января этого года. Его контракт с клубом был подписан на два сезона.
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