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Украинский нападающий ассистом помог Динамо Тбилиси стать чемпионом Грузии

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В решающем матче игрок отметился результативным действием

Украинский нападающий ассистом помог Динамо Тбилиси стать чемпионом Грузии

Офіційний сайт Динамо Тбілісі/Автор невідомий

Новина українською

В чемпионате Грузии интрига победителя держалась до последнего тура. Перед финальным раундом "Динамо" Тбилиси лидировало в турнирной таблице, опережая "Динамо" Батуми на одно очко.

В 36-м туре первенства тбилисское "Динамо" победило "Гагру" со счетом 2:1. Во время второго гола столичной команды ассист в свой актив записал украинский нападающий Станислав Биленький. Кстати, на воротах в составе "Гагры" играл другой украинец Александр Воробей, ранее выступавший в клубах Первой и Второй лиг Украины.

В параллельном поединке "Динамо" Батуми сыграло вничью с "Торпедо" Кутаиси и в итоге финишировало вторым - в трех очках от чемпиона.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Биленького 10 голов и шесть ассистов в составе "Динамо" Т. По показателю результативности он занял итоговое четвертое место в лиге. К слову, этот трофей стал дебютным в профессиональной карьере бывшего игрока молодежной сборной Украины.

Добавим, что Беленький выступает в составе динамовцев с января этого года. Его контракт с клубом был подписан на два сезона.

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В статье: Динамо (Батуми) Динамо (Тбилиси) Станислав Беленький
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