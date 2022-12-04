Украинский нападающий ассистом помог Динамо Тбилиси стать чемпионом Грузии

В чемпионате Грузии интрига победителя держалась до последнего тура. Перед финальным раундом "Динамо" Тбилиси лидировало в турнирной таблице, опережая "Динамо" Батуми на одно очко.

В 36-м туре первенства тбилисское "Динамо" победило "Гагру" со счетом 2:1. Во время второго гола столичной команды ассист в свой актив записал украинский нападающий Станислав Биленький. Кстати, на воротах в составе "Гагры" играл другой украинец Александр Воробей, ранее выступавший в клубах Первой и Второй лиг Украины.

????: დინამო თბილისი 2⃣-1⃣ გაგრა

????: #FCDT 2⃣-1⃣ Gagra



???? გოლები მატჩიდან

???? სხირტლაძის და ულად ომარის საჩემპიონო გასროლები ????



???? The goals from our title-winning match!

???? Davit Skhirt'ladze & Imran Oulad Omar hit the target! ???????? #DTBGAG #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/zsK9eFLLNd — FC Dinamo Tbilisi ⭐️ (@fcdinamotbilisi) December 3, 2022

В параллельном поединке "Динамо" Батуми сыграло вничью с "Торпедо" Кутаиси и в итоге финишировало вторым - в трех очках от чемпиона.

Отметим, что в текущем чемпионате на счету Биленького 10 голов и шесть ассистов в составе "Динамо" Т. По показателю результативности он занял итоговое четвертое место в лиге. К слову, этот трофей стал дебютным в профессиональной карьере бывшего игрока молодежной сборной Украины.

Добавим, что Беленький выступает в составе динамовцев с января этого года. Его контракт с клубом был подписан на два сезона.