Украинский нападающий ассистом помог Динамо Тбилиси стать чемпионом Грузии

В чемпионате Грузии интрига победителя держалась до последнего тура. Перед финальным раундом "Динамо" Тбилиси лидировало в турнирной таблице, опережая "Динамо" Батуми на одно очко.

В 36-м туре первенства тбилисское "Динамо" победило "Гагру" со счетом 2:1. Во время второго гола столичной команды ассист в свой актив записал украинский нападающий Станислав Биленький. Кстати, на воротах в составе "Гагры" играл другой украинец Александр Воробей, ранее выступавший в клубах Первой и Второй лиг Украины.

????: დინამო თბილისი 2⃣-1⃣ გაგრა

????: #FCDT 2⃣-1⃣ Gagra



???? გოლები მატჩიდან

???? სხირტლაძის და ულად ომარის საჩემპიონო გასროლები ????



???? The goals from our title-winning match!

???? Davit Skhirt'ladze & Imran Oulad Omar hit the target! ???????? #DTBGAG #ThisIsDinamo #WeAreDinamo pic.twitter.com/zsK9eFLLNd