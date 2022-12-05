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Официально. Денис Костышин стал игроком американского клуба

Наши за границей
(1 голосов)

Последним его клубом была Александрия

Официально. Денис Костышин стал игроком американского клуба

Фото - FC Locomotive

UA-Футбол
Новина українською

Американский клуб "Эль Пасо Локомотов" на своих официальных ресурсах представил нового игрока – украинца Дениса Костышина. Контракт подписан до 2023-го года.

Отметим, что "Эль Пасо Локомотов" представляет USL Championship – второй дивизион американского футбола (аналог нашей Первой лиги). Регулярный розыгрыш чемпионата 2022 новая команда Костышина-младшего закончила на восьмом месте.

Отметим, что ранее Денис Костышин защищал цвета "Колоса", где играл под руководством своего отца Руслана. А последним клубом футболиста была "Александрия".

Также заметим, что в "Эль Пасо Локомотиве" уже играет один украинец – Артем Холод.

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В статье: Денис Костышин
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Комментарии (4)
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djeff2015 (Запоріжжя)
05.12.2022 в 21:17
мабуть по інвалідності виїхав.....1 групи. без ніг та рук . с...ко нічого не змінюється.
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.12.2022 в 20:54
Усі рівні але є трошечки рівніші. До 2023 це на 25 днів?)
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.12.2022 в 21:17
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0
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
05.12.2022 в 20:42
Якого хєра? Хто його пропустив? На якому пункті? Мені здається ЗМІ повинні зайнятися розслідуванням цієї фігні.... Якого чорта одні їздять за кордон як за хлібом, а інші повинні класти своє життя та здоров'я?
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