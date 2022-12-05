Официально. Денис Костышин стал игроком американского клуба
Последним его клубом была Александрия
Фото - FC Locomotive
Американский клуб "Эль Пасо Локомотов" на своих официальных ресурсах представил нового игрока – украинца Дениса Костышина. Контракт подписан до 2023-го года.
Отметим, что "Эль Пасо Локомотов" представляет USL Championship – второй дивизион американского футбола (аналог нашей Первой лиги). Регулярный розыгрыш чемпионата 2022 новая команда Костышина-младшего закончила на восьмом месте.
Отметим, что ранее Денис Костышин защищал цвета "Колоса", где играл под руководством своего отца Руслана. А последним клубом футболиста была "Александрия".
Также заметим, что в "Эль Пасо Локомотиве" уже играет один украинец – Артем Холод.
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