Официально. Денис Костышин стал игроком американского клуба

Американский клуб "Эль Пасо Локомотов" на своих официальных ресурсах представил нового игрока – украинца Дениса Костышина. Контракт подписан до 2023-го года.

Отметим, что "Эль Пасо Локомотов" представляет USL Championship – второй дивизион американского футбола (аналог нашей Первой лиги). Регулярный розыгрыш чемпионата 2022 новая команда Костышина-младшего закончила на восьмом месте.

Отметим, что ранее Денис Костышин защищал цвета "Колоса", где играл под руководством своего отца Руслана. А последним клубом футболиста была "Александрия".

Также заметим, что в "Эль Пасо Локомотиве" уже играет один украинец – Артем Холод.