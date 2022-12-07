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Украинский форвард покинул румынский клуб

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Он выступал за клуб с января 2022 года

Украинский форвард покинул румынский клуб

Фото: CSMPolitehnicaIasiOficial/ Автор - draqos pascaneanu

Новина українською

Румынская "Политехника Яссы" и украинец Михаил Плохотнюк прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служа клуба.

Форвард пополнил ряды команды в январе 2022 года. За этот период 23-летний нападающий забил 6 голов в 21 матче.

Напомним, Плохотнюк является воспитанником одесского "Черноморца". В Украине он выступал за киевское "Динамо" U-19 и "Ингулец". Также у него есть опыт за юниорские сборные Украины. Рыночная стоимость игрока оценивается в 125 тысяч евро.

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В статье: Михаил Плохотнюк
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