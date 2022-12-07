Украинский форвард покинул румынский клуб
Он выступал за клуб с января 2022 года
Фото: CSMPolitehnicaIasiOficial/ Автор - draqos pascaneanu
Румынская "Политехника Яссы" и украинец Михаил Плохотнюк прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служа клуба.
Форвард пополнил ряды команды в январе 2022 года. За этот период 23-летний нападающий забил 6 голов в 21 матче.
Напомним, Плохотнюк является воспитанником одесского "Черноморца". В Украине он выступал за киевское "Динамо" U-19 и "Ингулец". Также у него есть опыт за юниорские сборные Украины. Рыночная стоимость игрока оценивается в 125 тысяч евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Министр обороны Украины Резников рассказал, сколько ракет осталось в РФ после последнего обстрела
- "Зима – ключевой этап войны". Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь
- Марокко выбило Испанию, Португалия уничтожила швейцарцев, Это’О избил фаната. Главные новости за 6 декабря
- Ракицкий покинул Адана Демирспор
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн