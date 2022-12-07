В Эвертоне назвали главную проблему Миколенко
Во всем "виновато" "Динамо"
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Экс-защитник "Арсенала", "Челси" и сборной Англии, ныне работающий ассистентом Фрэнка Лэмпарда в "Эвертоне" Эшли Коул проанализировал выступления украинца Виталия Миколенко.
"Раньше Миколенко играл в команде, которая использовала низкий блок в обороне, поэтому нам нужно время, чтобы внушить в Виталия уверенность. Он должен знать, что может смело идти вперед, ведь нужен команде в атаке.
Мы видим, что позиция крайнего защитника эволюционировала. Теперь они должны не только защищаться, но и помогать в атаке – делать навесы, отдавать передачи в штрафную, забивать голы. Мы постоянно подталкиваем Миколенко к этому.
Я вижу в нем и Паттерсоне желание учиться. Они демонстрируют большой энтузиазм и желание. Считаю, что они постепенно становятся лучше. Им нужно играть, чтобы осознать эти ошибки, тогда мы можем исправить их во время тренировок", - отметил Коул.
В текущем сезоне Миколенко принял участие в 15 матчах за "Эвертон", без результативных действий.
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