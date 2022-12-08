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Воспитанник Черноморца сменил один румынский клуб на другой

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Футболист определился с новой командой

Воспитанник Черноморца сменил один румынский клуб на другой

Фото: CSM.Fotbal

Новина українською

Украинский нападающий Михаил Плохотнюк недолго оставался без работы. 23-летний форвард достиг договоренности с румынской "Слатиной", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт футболиста вступит в силу 1 января - срок договора не разглашается.

На этой неделе мы писали о том, что Плохотнюк расторг соглашение с румынской "Политехникой Яссы" по взаимному согласию сторон. На его счету 6 голов в 21 матче.

Напомним, Плохотнюк является воспитанником одесского "Черноморца". В Украине он выступал за киевское "Динамо" U-19 и "Ингулец". Также у него есть опыт за юниорские сборные Украины. Рыночная стоимость игрока оценивается в 125 тысяч евро.

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В статье: Михаил Плохотнюк
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