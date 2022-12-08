Аль-Айн пробился в 1/8 финала Кубка ОАЭ, Ярмоленко заработал пенальти - ВИДЕО
Украинец поучаствовал в первом голе команды
Фото: UAF
"Аль-Айн", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, успешно преодолел барьер 1/16 финала Кубка президента ОАЭ.
Команда Реброва и Ярмоленко обыграла "Диббу Аль-Фуджайра" с разгромным счетом 4:0.
Ярмоленко вышел в стартовом составе "Аль-Айна" и в компенсированное к первому тайму время заработал пенальти, с которого команда забила первый гол. После прострела украинца защитник сыграл рукой, а 11-метровый реализовал тоголезский форвард Коджо Лаба.
В итоге, Яромленко провел на поле 67 минут, после чего был заменен.
Следующий матч команда Реброва и Ярмоленко проведет в понедельник, 12 декабря. В рамках 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ "Аль-Айн" примет "Аль-Вахду".
لابا يسجل الهدف الأول في المباراة والعين يتقدم 1-0#العين_دبا#كأس_رئيس_الدولة #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Azz5JmeoFO— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 8, 2022
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