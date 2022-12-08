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Аль-Айн пробился в 1/8 финала Кубка ОАЭ, Ярмоленко заработал пенальти - ВИДЕО

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Украинец поучаствовал в первом голе команды

Аль-Айн пробился в 1/8 финала Кубка ОАЭ, Ярмоленко заработал пенальти - ВИДЕО

Фото: UAF

Новина українською

"Аль-Айн", который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров, успешно преодолел барьер 1/16 финала Кубка президента ОАЭ.

Команда Реброва и Ярмоленко обыграла "Диббу Аль-Фуджайра" с разгромным счетом 4:0.

Ярмоленко вышел в стартовом составе "Аль-Айна" и в компенсированное к первому тайму время заработал пенальти, с которого команда забила первый гол. После прострела украинца защитник сыграл рукой, а 11-метровый реализовал тоголезский форвард Коджо Лаба.

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В итоге, Яромленко провел на поле 67 минут, после чего был заменен.

Следующий матч команда Реброва и Ярмоленко проведет в понедельник, 12 декабря. В рамках 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ "Аль-Айн" примет "Аль-Вахду".

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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