Официально: Зозуля подписал контракт с испанским клубом

Украинский форвард Роман Зозуля стал игроком испанского клуба "Райо Махадаонда".

О подписании контракта официально сообщает сайт клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что с июля 2022 года Зозуля находился в статусе свободного агента. Предыдущий сезон 33-летний форвард провел в составе "Фуэнлабрады", за которую забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 35 матчах.

"Райо Махадаонда" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. После 15 туров команда занимает 17-е место из 20 в данном чемпионате.