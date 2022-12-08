Официально: Зозуля подписал контракт с испанским клубом
Роман еще поиграет
rayomajadahonda.com
Украинский форвард Роман Зозуля стал игроком испанского клуба "Райо Махадаонда".
О подписании контракта официально сообщает сайт клуба.
Отмечается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
Напомним, что с июля 2022 года Зозуля находился в статусе свободного агента. Предыдущий сезон 33-летний форвард провел в составе "Фуэнлабрады", за которую забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 35 матчах.
"Райо Махадаонда" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. После 15 туров команда занимает 17-е место из 20 в данном чемпионате.
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