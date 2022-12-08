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Официально: Зозуля подписал контракт с испанским клубом

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Роман еще поиграет

Официально: Зозуля подписал контракт с испанским клубом

rayomajadahonda.com

Новина українською

Украинский форвард Роман Зозуля стал игроком испанского клуба "Райо Махадаонда".

О подписании контракта официально сообщает сайт клуба.

Отмечается, что соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что с июля 2022 года Зозуля находился в статусе свободного агента. Предыдущий сезон 33-летний форвард провел в составе "Фуэнлабрады", за которую забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 35 матчах.

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"Райо Махадаонда" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. После 15 туров команда занимает 17-е место из 20 в данном чемпионате.

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В статье: Роман Зозуля
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