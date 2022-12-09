Определились сроки и места проведения отборных турниров Евро-2023 и Евро-2024 с участием юношеских сборных Украины

После жеребьевки в Ньоне имена своих соперников в отборочных раундах Евро-2023 и Евро-2024 узнали юношеские сборные Украины U-17 и U-19. Уже известны сроки и места проведения соревнований.

Юношеская сборная Украины U-17 (нынешняя U-16 – игроки 2007 года рождения) попала в квалификационную группу 3 Евро-2024 (U-17) вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Подопечные Владимира Езерского сыграют в Лихтенштейне. Матчи пройдут 15—21 октября 2023 года.

Юношеская сборная Украины U-19 (нынешняя U-18 — игроки 2005 года рождения) попала в квалификационную группу 7 Евро-2024 (U-19) вместе со Словакией, Косово и Мальтой. Подопечные Олега Кузнецова сыграют на Мальте. Матчи состоятся 15-21 ноября 2023 года.

Юношеская сборная Украины U-17 (игрок 2006 года рождения) попала в группу 6 элит-раунда отбора Евро-2023 (U-17) вместе с Италией, Кипром и Ирландией. Подопечные Юрия Мороза сыграют на Кипре. Матчи состоятся 7-13 марта 2023 года.

Юношеская сборная Украины U-19 (игрок 2004 года рождения) попала в группу 3 элит-раунда отбора Евро-2023 (U-19) вместе с Испанией, Данией и Люксембургом. Подопечные Сергея Нагорняка сыграют в Испании. Матчи состоятся 22-28 марта 2023 года.