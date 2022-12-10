Ярмолюк вышел в старте Брентфорда на спарринг против Бордо Игнатенко
Даниил не начал с первых минут
"Брентфорд" и "Бордо" в 14:30 начали товарищеский матч. В стартовом составе английской команды на поле вышел Егор Ярмолюк.
В то же время тренер "жирондинцев" не нашел места в основе на этот поединок другому украинцу Данилу Игнатенко. Также неизвестно, есть ли он в заявке, ведь “Бордо” опубликовал только стартовую одиннадцатку.
Этот матч проходит в рамках подготовки к возобновлению чемпионатов. "Брентфорд" стартует в АПЛ 26 декабря против "Тоттенхэма", а "Бордо" – в тот же день в Лиге 2 против "Гавра".
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