Ярмолюк вышел в старте Брентфорда на спарринг против Бордо Игнатенко

"Брентфорд" и "Бордо" в 14:30 начали товарищеский матч. В стартовом составе английской команды на поле вышел Егор Ярмолюк.

В то же время тренер "жирондинцев" не нашел места в основе на этот поединок другому украинцу Данилу Игнатенко. Также неизвестно, есть ли он в заявке, ведь “Бордо” опубликовал только стартовую одиннадцатку.

Этот матч проходит в рамках подготовки к возобновлению чемпионатов. "Брентфорд" стартует в АПЛ 26 декабря против "Тоттенхэма", а "Бордо" – в тот же день в Лиге 2 против "Гавра".