Роман Безус забил победный гол за Омонию на 90+5 минуте. Видео
Вырвал победу для команды
Фото: Goal News CY
Украинский атакующий полузащитник "Омонии" Роман Безус забил свой третий гол в сезоне за клуб из столицы Кипра, Никосии. Это произошло в матче против "Акритаса", на 90+5 минуте.
Roman Bezus’ last gasp winner for @OMONOIAfootball pic.twitter.com/WBdcUYYRhF— Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) December 11, 2022
На момент гола Безуса счет в матче был 0:0. Благодаря забитому мячу на последних минутах "Омония" сохранила за собой шестое место в таблице чемпионата Кипра. Теперь у команды из Никосии 22 очка в 14 матчах.
Всего же у Безуса три гола и два ассиста в 17 матчах во всех турнирах в текущем сезоне. В "Омонию" Роман перешел в августе 2022 года из "Гента" свободным агентом.
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