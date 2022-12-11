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Роман Безус забил победный гол за Омонию на 90+5 минуте. Видео

Наши за границей
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Вырвал победу для команды

Роман Безус забил победный гол за Омонию на 90+5 минуте. Видео

Фото: Goal News CY

UA-Футбол
Новина українською

Украинский атакующий полузащитник "Омонии" Роман Безус забил свой третий гол в сезоне за клуб из столицы Кипра, Никосии. Это произошло в матче против "Акритаса", на 90+5 минуте.

На момент гола Безуса счет в матче был 0:0. Благодаря забитому мячу на последних минутах "Омония" сохранила за собой шестое место в таблице чемпионата Кипра. Теперь у команды из Никосии 22 очка в 14 матчах.

Всего же у Безуса три гола и два ассиста в 17 матчах во всех турнирах в текущем сезоне. В "Омонию" Роман перешел в августе 2022 года из "Гента" свободным агентом.

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия)
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