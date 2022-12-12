Экс-клуб Ярмоленко проявляет интерес к Малиновскому - источник

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский имеет шанс сменить Серию А на АПЛ. В услугах 29-летнего украинца заинтересован лондонский "Вест Хэм", сообщает журналист Foot365 Игнацио Генуарди.

Согласно его информации, за Малиновским давно следит и "Тоттенхэм", но, переход в стан "шпор", вероятно, сорвался.

"Бергамаски" оценивают хавбека сборной Украины в 15-20 миллионов евро, что является проблемой для французского "Марселя". Английские клубы находятся в другой ситуации и не считают сумму слишком высокой.

Напомним, контракт Малиновского с "Аталантой" действителен до 30 июня 2024 года. В этон сезоне Руслан провел 14 матчей, забил один гол и выполнил две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.