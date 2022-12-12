Зинченко: Чемпионство АПЛ? Мы так далеко не заглядываем

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.

"Чемпионство? Мы так далеко не заглядываем. Нам нужно сосредоточиться на каждой игре и идти шаг за шагом.

Конечно, то, как болельщики поддерживают нас, невероятно, и они заслуживают лучшего. Но я скажу вам, что нам нужно делать только две вещи: усердно работать и верить.

Вдобавок ко всему, есть последовательность. Нет предела совершенствованию, каждая мелочь важна. Каждое очко очень важно.

Я знаю это по прошлому. Когда я был в "Манчестер Сити", мы теряли много действительно важных очков против команд, где мы были сильнее соперника, потому что в футболе может случиться всякое. Если у нас есть шансы забить, нам нужно забить все что можно.

Самое главное, что все в "Арсенале" скромны и профессиональны. Сейчас у нас есть только один нападающий, но мы можем играть без нападающего, и каждый должен играть свою роль в команде. Сейчас самый важный отрезок в сезоне, и нам нужно бороться за что-то серьезное", - сказал Зинченко.