Зинченко: Как-то в академии Шахтера на камеру сказал, что вижу себя в Арсенале. Клуб сказал, что нужно переснять, иначе меня могут уволить
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Украинский защитник "
"Как то в одном из репортажей в академии "Шахтера" я сказал, что в будущем мечтаю играть за "Арсенал".
На следующий день ко мне подошел один из представителей "Шахтера" и сказал, что этот ролик нужно переснять, потому что клуб может тебя уволить за это.
Мне сказали: "Только скажи, что хочешь играть за "Шахтер", а не за "Арсенал"!
Это было так смешно, мне нужно найти это видео", - смеется Зинченко.
Также украинец рассказал, как болельщики "канониров" поддерживают команду на пути к возможному чемпионству.
"Я живу в районе, где много болельщиков "Арсенала", я часто встречаю их, когда гуляю с собаками.
То, как они поддерживают и верят, что мы можем чего-то добиться, просто невероятно. Вы не представляете, сколько энергии дает вам просто общение с кем-нибудь из них", - сказал Зинченко.
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