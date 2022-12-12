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Зинченко: Как-то в академии Шахтера на камеру сказал, что вижу себя в Арсенале. Клуб сказал, что нужно переснять, иначе меня могут уволить

Наши за границей
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Зинченко: Как-то в академии Шахтера на камеру сказал, что вижу себя в Арсенале. Клуб сказал, что нужно переснять, иначе меня могут уволить

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о том, что с детства мечтал играть за "канониров", при этом вспомнив одну забавную историю из Академии донецкого "Шахтера".

"Как то в одном из репортажей в академии "Шахтера" я сказал, что в будущем мечтаю играть за "Арсенал".

На следующий день ко мне подошел один из представителей "Шахтера" и сказал, что этот ролик нужно переснять, потому что клуб может тебя уволить за это.

Мне сказали: "Только скажи, что хочешь играть за "Шахтер", а не за "Арсенал"!

Это было так смешно, мне нужно найти это видео", - смеется Зинченко.

Также украинец рассказал, как болельщики "канониров" поддерживают команду на пути к возможному чемпионству.

"Я живу в районе, где много болельщиков "Арсенала", я часто встречаю их, когда гуляю с собаками.

То, как они поддерживают и верят, что мы можем чего-то добиться, просто невероятно. Вы не представляете, сколько энергии дает вам просто общение с кем-нибудь из них", - сказал Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Источник:
Sky Sports

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