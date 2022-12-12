Зинченко: Я был удивлен прогрессом Артеты, когда перешел в Арсенал
Украинец рассказал о работе с главным тренером канониров Микелем Артетой
skysports
Украинский защитник "
"Когда я пришел в "Ман Сити", он уже тогда был готов работать главным тренером. Каждый кусочек его совета был очень важен — это было именно то, что игрок хочет услышать, особенно это важно для молодых игроков.
После каждой тренировки он много работал с молодыми игроками, и упражнения, беседы и советы были такими важными. Это потрясающее качество, которым он обладает.
Вы можете быть лучшим в прошлом футболистом, но вы можете не знать, что и когда вам следует сказать, когда вы тренируете. У него есть это качество.
Я был удивлен его прогрессом, когда перешел в "Арсенал". Он явно стал лучше с тех пор, как я видел его в последний раз в "Манчестер Сити" - он потрясающий тренер. Я надеюсь и не сомневаюсь, что он обязательно вырастет как тренер", - сказал Зинченко.
Также украинец рассказал, как команда проводит сбор в ОАЭ во время паузы в АПЛ на ЧМ-2022.
"Некоторые люди думают, что мы здесь отдыхаем, но это не так. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовиться как можно больше и лучше.
Это то, что мы пытаемся сделать. Мы ждем остальных ребят. Некоторые из них все еще на чемпионате мира, а некоторые присоединяются день за днем. Мы уже почти в полном составе", - резюмировал Алекс.
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