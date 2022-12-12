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Зинченко: Я был удивлен прогрессом Артеты, когда перешел в Арсенал

Наши за границей
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Украинец рассказал о работе с главным тренером канониров Микелем Артетой

Зинченко: Я был удивлен прогрессом Артеты, когда перешел в Арсенал

skysports

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко вспомнил свою первыцю встречу с нынешним наставником лондонцев Микелем Артетой. Было это в 2016, когда украинец перешел в Манчестер Сити, где Артета был помощником Пепа Гвардиолы.

"Когда я пришел в "Ман Сити", он уже тогда был готов работать главным тренером. Каждый кусочек его совета был очень важен — это было именно то, что игрок хочет услышать, особенно это важно для молодых игроков.

После каждой тренировки он много работал с молодыми игроками, и упражнения, беседы и советы были такими важными. Это потрясающее качество, которым он обладает.

Вы можете быть лучшим в прошлом футболистом, но вы можете не знать, что и когда вам следует сказать, когда вы тренируете. У него есть это качество.

Я был удивлен его прогрессом, когда перешел в "Арсенал". Он явно стал лучше с тех пор, как я видел его в последний раз в "Манчестер Сити" - он потрясающий тренер. Я надеюсь и не сомневаюсь, что он обязательно вырастет как тренер", - сказал Зинченко.

Также украинец рассказал, как команда проводит сбор в ОАЭ во время паузы в АПЛ на ЧМ-2022.

"Некоторые люди думают, что мы здесь отдыхаем, но это не так. Мы прилагаем все усилия, чтобы подготовиться как можно больше и лучше.

Это то, что мы пытаемся сделать. Мы ждем остальных ребят. Некоторые из них все еще на чемпионате мира, а некоторые присоединяются день за днем. Мы уже почти в полном составе", - резюмировал Алекс.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Sky Sports

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