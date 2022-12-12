Зинченко: Я был удивлен прогрессом Артеты, когда перешел в Арсенал

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко вспомнил свою первыцю встречу с нынешним наставником лондонцев Микелем Артетой. Было это в 2016, когда украинец перешел в Манчестер Сити, где Артета был помощником Пепа Гвардиолы.

"Когда я пришел в "Ман Сити", он уже тогда был готов работать главным тренером. Каждый кусочек его совета был очень важен — это было именно то, что игрок хочет услышать, особенно это важно для молодых игроков.

После каждой тренировки он много работал с молодыми игроками, и упражнения, беседы и советы были такими важными. Это потрясающее качество, которым он обладает.

Вы можете быть лучшим в прошлом футболистом, но вы можете не знать, что и когда вам следует сказать, когда вы тренируете. У него есть это качество.

Я был удивлен его прогрессом, когда перешел в "Арсенал". Он явно стал лучше с тех пор, как я видел его в последний раз в "Манчестер Сити" - он потрясающий тренер. Я надеюсь и не сомневаюсь, что он обязательно вырастет как тренер", - сказал Зинченко.