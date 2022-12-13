Источник: Днепру-1 приписали интерес к игроку сборной Коста-Рики. Он играл на ЧМ-2022

Неофициальный сайт "Днепра-1" в своем телеграмм-канале сообщает о том, что "Днепру-1" приписали интерес к игроку сборной Коста-Рики Рональду Маттариту.

Скриншот з twitter, автор - канал Причал

Игрок вроде бы уже подписался на официальный инстраграмм клуба, на страницу Юрия Березы (почетный президент "Днепра-1") и функционера клуба Глеба Платова.

Скриншот з Інстаграм, автор - канал Причал

Источник, однако, отмечает, что в клубе о своем "интересе" к этому игроку не знают.

Рональд Маттарита на ЧМ-2022 сыграл два матча (24 минуты), результативными действиями не отличался. По позиции он левый защитник/полузащитник. В настоящее время находится без клуба. Последней его командой была "Цинциннати" (США).