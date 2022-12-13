Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Кубка лиги
Ответная игра пройдет 16 декабря
Фото: alainclub.ae
В понедельник, 12 декабря, "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров, на своем стадионе встречался с "Аль-Вахдой" в рамках 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе хозяев поля, но был заменен на 76-й минуте встречи. Результативными действиями не отличился.
Ответный поединок команды проведут 16 декабря в Абу-Даби.
Напомним, "Аль-Айн" является действующим обладателем Кубка лиги ОАЭ.
End if the Match @alainfcae 0 - 0 @AlWahdaFCC #alainclub pic.twitter.com/WxdbvZBeaz— Al Ain FC (@alainfcae_en) December 12, 2022
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