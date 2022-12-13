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Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Кубка лиги

Наши за границей
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Ответная игра пройдет 16 декабря

Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграл вничью в первом матче 1/4 финала Кубка лиги

Фото: alainclub.ae

Новина українською

В понедельник, 12 декабря, "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров, на своем стадионе встречался с "Аль-Вахдой" в рамках 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе хозяев поля, но был заменен на 76-й минуте встречи. Результативными действиями не отличился.

Ответный поединок команды проведут 16 декабря в Абу-Даби.

Напомним, "Аль-Айн" является действующим обладателем Кубка лиги ОАЭ.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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