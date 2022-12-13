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Коваленко приступил к тренировкам в общей группе Специи

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Украинец возвращается на футбольное поле

Коваленко приступил к тренировкам в общей группе Специи

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко приступил к тренировкам в общей группе итальянской команды, сообщает официальный сайт клуба.

"Орлята" провели последнюю тренировку перед выездом на учебно-тренировочные сборы в Испанию, на которые команда отправится уже сегодня, 13 декабря. Вместе со своими товарищами тренировался и украинский полузащитник Виктор Коваленко, который также поедет на сбор.

Напомним, 26-летний Коваленко получил повреждение в октябре на одной из тренировок "Специи". Из-за травмы подколенного сухожилия украинец пропустил 8 поединков "Специи". Ближайший матч команда проведет завтра, 14 декабря, когда сыграет спарринг против швейцарского "Серветта".

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В статье: Виктор Коваленко Специя
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Источник:
acspezia.com

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