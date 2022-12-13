Реал хочет продлить контракт с Луниным и на следующий сезон отправить его в аренду

Мадридский " Реал " начал поиск вратаря, который будет сменщиком Тибо Кортуа в следующем сезоне.

Как пишет sport.es, мадридский клуб очень доволен игрой и отношением к работе украинца Андрея Лунина, однако понимает, что ему для того, чтобы продолжать прогрессировать, ему нужна игровая практика.

Поэтому сейчас "Реал" намерен предложить украинцу новый контракт, который заканчивается в 2024 году. Если украинец согласится – в следующем сезоне он отправится в аренду для игровой практики.

В то же время, если Лунин отправится в аренду, "Реал" будет подыскивать для Куртуа нового сменщика на следующий сезон. Среди рассматриваемых вариантов - Кико Касилья ("Хетафе"), Диего Лопес ("Райо Вальекано"), Фернандо Пачеко ("Алавес"), Рубен Яньес ("Уэска"), Давид Сория ("Хетафе") и Томас Мехиас (свободный агент).

Напомним, что в текущем сезоне Лунин сыграл за "Реал" 6 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 4 гола и 2 поединка отстоял "на ноль".