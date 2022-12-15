  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Был горожанином, стал канониром. Сегодня отмечает День рождения Александр Зинченко
В тренде

Был горожанином, стал канониром. Сегодня отмечает День рождения Александр Зинченко

Наши за границей
(2 голосов)

"Але він – наш"

Был горожанином, стал канониром. Сегодня отмечает День рождения Александр Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Владимирович Зинченко родился 15 декабря 1996-го (Радомышль, Житомирская область, Украина). Сегодня ему исполняется 26 лет. Защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и национальной сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Зинченко забил первый гол в истории сборной Украины в плей-офф ЕВРО.

Александр – воспитанник донецкого "Шахтера". Немного поиграв в "Уфе" на старте карьеры, украинец подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего сразу был отдан в аренду в нидерландский ПСВ.

Вернувшись в Англию, Зинченко отказался от последующих предложений отправиться в аренду за игровой практикой. Постепенно он пробился в постоянную ротацию в команде Гвардиолы. 20 июня 2019 года подписал новый контракт с "горожанами" сроком на 5 лет.

Читайте такжеЗинченко: Чемпионство АПЛ? Мы так далеко не заглядываем

22 июля 2022 года "Арсенал" подтвердил подписание с Зинченко четырехлетнего контракта, сумма трансфера составила 30 млн фунтов, потенциально она может возрасти до 32 миллионов в виде бонусов. 6 августа 2022 года Александр официально дебютировал за "канониров" в рамках 1-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (0:2), отметившись голевой передачей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде