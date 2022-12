Был горожанином, стал канониром. Сегодня отмечает День рождения Александр Зинченко

Александр Владимирович Зинченко родился 15 декабря 1996-го (Радомышль, Житомирская область, Украина). Сегодня ему исполняется 26 лет. Защитник и полузащитник английского клуба "Арсенал" и национальной сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2016 и 2020). Зинченко забил первый гол в истории сборной Украины в плей-офф ЕВРО.

Александр – воспитанник донецкого "Шахтера". Немного поиграв в "Уфе" на старте карьеры, украинец подписал пятилетний контракт с "Манчестер Сити", после чего сразу был отдан в аренду в нидерландский ПСВ.

Вернувшись в Англию, Зинченко отказался от последующих предложений отправиться в аренду за игровой практикой. Постепенно он пробился в постоянную ротацию в команде Гвардиолы. 20 июня 2019 года подписал новый контракт с "горожанами" сроком на 5 лет.

22 июля 2022 года "Арсенал" подтвердил подписание с Зинченко четырехлетнего контракта, сумма трансфера составила 30 млн фунтов, потенциально она может возрасти до 32 миллионов в виде бонусов. 6 августа 2022 года Александр официально дебютировал за "канониров" в рамках 1-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (0:2), отметившись голевой передачей.

