СМИ: Аталанта активировала возможность продления контракта Малиновского

"Аталанта" активировала возможность продления контракта полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

Срок действующего соглашения 29-летнего украинца был рассчитан до 30 июня 2023 года. Теперь, по данным журналиста, Малиновский останется в "Аталанте" до 2024 года. Кроме того, итальянский клуб активировал опцию продления контракта с форвардом Луисом Муриэлем.

В текущем сезоне Малиновский провел 14 матчей за "бергмасков", забил один гол и выполнил две результативные передачи. Луис отыграл 9 поединкок, забил гол и оформил два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 18 млн евро, а колумбийца - в 12 млн евро.

Ранее была информация, что Руслан входит в сферу интересов трех европейских клубов.