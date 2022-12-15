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СМИ: Аталанта активировала возможность продления контракта Малиновского

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Игрок останется в команде до 2024 года

СМИ: Аталанта активировала возможность продления контракта Малиновского

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" активировала возможность продления контракта полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

Срок действующего соглашения 29-летнего украинца был рассчитан до 30 июня 2023 года. Теперь, по данным журналиста, Малиновский останется в "Аталанте" до 2024 года. Кроме того, итальянский клуб активировал опцию продления контракта с форвардом Луисом Муриэлем.

В текущем сезоне Малиновский провел 14 матчей за "бергмасков", забил один гол и выполнил две результативные передачи. Луис отыграл 9 поединкок, забил гол и оформил два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 18 млн евро, а колумбийца - в 12 млн евро.

Ранее была информация, что Руслан входит в сферу интересов трех европейских клубов.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Nico Schira

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