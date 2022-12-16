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Ребров - о своем украинском языке: Нашел в ОАЭ преподавательницу

Наши за границей
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А деньги за уроки переводит на ВСУ

Ребров - о своем украинском языке: Нашел в ОАЭ преподавательницу

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров, рассказал о том, что сейчас он активно изучает украинский язык.

"Переход на украинский язык? Жена знала язык, ей не так сложно перейти было. А вот я перешел, но для того, чтобы давать интервью, этого недостаточно сейчас. Дома разговариваю по-украински.

В ОАЭ я нашел преподавательницу, а она мне сказала, что ей деньги не нужны, а нужно, чтобы я перевел деньги за уроки на помощь ВСУ. Здесь достаточно украинцев, которые помогают армии", — сказал Ребров.

Напомним, что в последнее время украинские СМИ пишут о том, что Ребров может возглавить сборную Украины.

Читайте такжеРебров: Если будет интерес от сборной Украины - с радостью буду работать
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В статье: Сергей Ребров
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