Ребров - о своем украинском языке: Нашел в ОАЭ преподавательницу

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров, рассказал о том, что сейчас он активно изучает украинский язык.

"Переход на украинский язык? Жена знала язык, ей не так сложно перейти было. А вот я перешел, но для того, чтобы давать интервью, этого недостаточно сейчас. Дома разговариваю по-украински.

В ОАЭ я нашел преподавательницу, а она мне сказала, что ей деньги не нужны, а нужно, чтобы я перевел деньги за уроки на помощь ВСУ. Здесь достаточно украинцев, которые помогают армии", — сказал Ребров.