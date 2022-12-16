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Аль-Айн Реброва и Ярмоленко вышел в полуфинал Кубка лиги ОАЭ

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Украинский футболист не забивал

Аль-Айн Реброва и Ярмоленко вышел в полуфинал Кубка лиги ОАЭ

Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Айн", за который выступает Андрей Ярмоленко, а возглавляет команду Сергей Ребров, преодолел очередной барьер в Кубке лиги ОАЭ. В ответном матче 1/4 финала команда украинцев расписала ничью с "Аль-Вахдой" (1:1) и пробилась в следующий этап за счет гола на выезде, ведь первая встреча завершилась 0:0.

33-летний Ярмоленко традиционно вышел в стартовом составе "Аль-Айна". Он записал себе в пассив желтую карточку и был заменен на 83-й минуте.

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На следующей неделе после паузы возвращается чемпионат ОАЭ. Кроме того, до конца календарного года подопечные Сергея Реброва проведут поединок за суперкубок ОАЭ: 25 декабря состоится встреча против "Аль-Шарджи".

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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