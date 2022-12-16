Ребров: Было бы интересно поработать с Роналду
Остается загадкой, где продолжит карьеру португалец
Фото: Football Espana
Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мыслями о гипотетической возможности тренировать Криштиану Роналду.
– Вы наверняка слышали, что Криштиану Роналду может перейти в саудовский "Аль-Наср". Можете представить себе ситуацию, когда вы – тренер Криштиану Роналду?
– Не знаю, мне было бы интересно работать с любыми звездными игроками. Это непросто, но это хорошее умение. В любом случае, это будет выбор самого Роналду. Если он захочет попробовать себя в этом мире, в этом чемпионате, то я пожелаю ему только удачи.
– Наверное, ваш старший сын был бы очень счастлив по этому поводу?
– Ему очень нравится Криштиану Роналду, но его приоритеты быстро меняются. Сначала ему нравился Месси, теперь – Роналду. Еще Мбаппе сейчас очень нравится. Он следит за всеми командами, где играют звезды.
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