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Ребров: Было бы интересно поработать с Роналду

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Остается загадкой, где продолжит карьеру португалец

Ребров: Было бы интересно поработать с Роналду

Фото: Football Espana

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров поделился мыслями о гипотетической возможности тренировать Криштиану Роналду.

– Вы наверняка слышали, что Криштиану Роналду может перейти в саудовский "Аль-Наср". Можете представить себе ситуацию, когда вы – тренер Криштиану Роналду?

– Не знаю, мне было бы интересно работать с любыми звездными игроками. Это непросто, но это хорошее умение. В любом случае, это будет выбор самого Роналду. Если он захочет попробовать себя в этом мире, в этом чемпионате, то я пожелаю ему только удачи.

– Наверное, ваш старший сын был бы очень счастлив по этому поводу?

– Ему очень нравится Криштиану Роналду, но его приоритеты быстро меняются. Сначала ему нравился Месси, теперь – Роналду. Еще Мбаппе сейчас очень нравится. Он следит за всеми командами, где играют звезды.

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В статье: Сергей Ребров Криштиану Роналду Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Анна Реброва

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