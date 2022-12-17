Зозуля впервые попал в заявку своего нового клуба

В третьем по рангу дивизионе Испании на выходных проходят матчи 17-го тура. В частности, свой матч сыграл "Райо Махадахонда", к которому недавно присоединился Роман Зозуля. Новый клуб украинского форвард разошелся миром с "Линенсе" – 1:1. Сам Роман уже сидел на скамейке запасных, хотя на поле и не вышел. Это его первое появление в заявке команды.

Последний раз Роман Зозуля принимал участие в официальном матче еще в мае, когда играл за "Фуэнлабраду". Тогда же отличался и забитым голом.

Заметим, что дела "Райо Махадахонды" пока не очень хорошие – всего 17 место. Впрочем, до спасительной 15-й строчки всего два очка.