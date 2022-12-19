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Украинский защитник перебрался в клуб второго дивизиона Польши

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Переход состоялся на правах свободного агента

Украинский защитник перебрался в клуб второго дивизиона Польши

Фото: twitter.com/ArkaGdyniaSA

Новина українською

Защитник Александр Азацкий сменил клуб за рубежом. 28-летний футболист стал игроком польской "Арки" Гдыня, сообщает официальный сайт клуба.

Центрбек перешел на правах свободного агента. Соглашение вступит в силу с 1 января и будет рассчитано до 30 июня 2025 года.

Азацкий - воспитанник харьковского "Металлиста", выступавший в дубле киевского "Динамо" и одесского "Черноморца". Защитник играл в чешских "Банике" и "Фаставе", а также грузинских "Торпедо" Кутаиси.

Последние два года игрок защищал цвета "Динамо" Батуми. На его счету 70 матчей, один гол и три ассиста. Впрочем, стороны не продлили контракт.

Стоит отметить, "Арка Гдыня" выступает во втором по силе дивизионе Польши. Новый клуб украинца занимает шестое место в таблице, набрав 28 очков после 18 матчей.

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В статье: Александр Азацкий Арка (Гдыня)
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Источник:
arka.gdynia.pl

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