Стало известно, как Костышин выехал из Украины для перехода в клуб из США

Ведущий программы KDK Андрей Сенькив рассказал, как экс-полузащитнику "Александрии" Денису Костышину, недавно ставшего игроком "Эль-Пасо" из второго дивизиона США, удалось выехать за границу.

По информации журналиста, 25-летний украинец выехал из Украины по системе "Шлях" как волонтер. Отмечается, что это популярный способ среди клиентов агента Вадима Шаблия, которым является и сам Костышин.

К слову, "Шлях" - это система, с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы.

Напомним, Костышин подписал контракт с американским клубом до 2023 года.