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Стало известно, как Костышин выехал из Украины для перехода в клуб из США

Наши за границей
(1 голосов)

Популярный способ среди клиентов агента Вадима Шаблия

Стало известно, как Костышин выехал из Украины для перехода в клуб из США

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В. Перегняк

Новина українською

Ведущий программы KDK Андрей Сенькив рассказал, как экс-полузащитнику "Александрии" Денису Костышину, недавно ставшего игроком "Эль-Пасо" из второго дивизиона США, удалось выехать за границу.

По информации журналиста, 25-летний украинец выехал из Украины по системе "Шлях" как волонтер. Отмечается, что это популярный способ среди клиентов агента Вадима Шаблия, которым является и сам Костышин.

К слову, "Шлях" - это система, с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы.

Напомним, Костышин подписал контракт с американским клубом до 2023 года.

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В статье: Денис Костышин
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Источник:
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Комментарии (2)
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старий фан (Рівне)
20.12.2022 в 11:37
Напевне за це стаття передбачена? Костишин вже не повернеться в Україну?
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Весела Дача (Кривий Ріг)
20.12.2022 в 10:28
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