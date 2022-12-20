Стало известно, как Костышин выехал из Украины для перехода в клуб из США
Популярный способ среди клиентов агента Вадима Шаблия
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В. Перегняк
Ведущий программы KDK Андрей Сенькив рассказал, как экс-полузащитнику "Александрии" Денису Костышину, недавно ставшего игроком "Эль-Пасо" из второго дивизиона США, удалось выехать за границу.
По информации журналиста, 25-летний украинец выехал из Украины по системе "Шлях" как волонтер. Отмечается, что это популярный способ среди клиентов агента Вадима Шаблия, которым является и сам Костышин.
К слову, "Шлях" - это система, с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы.
Напомним, Костышин подписал контракт с американским клубом до 2023 года.
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