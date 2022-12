Гол Ярмоленко не помог Аль-Айну добыть победу в матче чемпионата ОАЭ - ВИДЕО

Во вторник, 20 декабря, в рамках 11-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва принимал "Бани Яс".

В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Андрей Ярмоленко, который на 28-й минуте открыл счет в матче. После обрезки соперника в центре поля "Аль-Айн" раскатал атаку, которую и завершил Ярмоленко.

Впрочем, после забитого гола для хозяев все пошло не так гладко – еще до перерыва они пропустили два гола, хотя и смогли отыграться во втором тайме – ничья 2:2.

Ну и отметим, что что это первый гол Ярмоленко с октября.

Также следует заметить, что пока что "Аль-Айн" не радует своих поклонников. Действующий чемпион после 11 туров занимает 7 место в таблице и отстаёт от лидера "Аль-Ахли" на 7 пунктов.

Гол Ярмоленко:

Yarmolenko breaks a long goal drought as he taps into an empty net for Al Ain this afternoon v Bani Yas ⚽️???????????????? pic.twitter.com/YJWDKmO1fN