Гол Ярмоленко не помог Аль-Айну добыть победу в матче чемпионата ОАЭ - ВИДЕО
Это первый гол украинца с октября
Фото: Arab News
Во вторник, 20 декабря, в рамках 11-го тура чемпионата ОАЭ "Аль-Айн" украинского тренера Сергея Реброва принимал "Бани Яс".
В стартовом составе хозяев вышел украинский вингер Андрей Ярмоленко, который на 28-й минуте открыл счет в матче. После обрезки соперника в центре поля "Аль-Айн" раскатал атаку, которую и завершил Ярмоленко.
Впрочем, после забитого гола для хозяев все пошло не так гладко – еще до перерыва они пропустили два гола, хотя и смогли отыграться во втором тайме – ничья 2:2.
Ну и отметим, что что это первый гол Ярмоленко с октября.
Также следует заметить, что пока что "Аль-Айн" не радует своих поклонников. Действующий чемпион после 11 туров занимает 7 место в таблице и отстаёт от лидера "Аль-Ахли" на 7 пунктов.
Гол Ярмоленко:
Yarmolenko breaks a long goal drought as he taps into an empty net for Al Ain this afternoon v Bani Yas ⚽️???????????????? pic.twitter.com/YJWDKmO1fN— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 20, 2022
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