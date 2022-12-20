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Клуб Реброва подписал игрока московского Локомотива

Наши за границей
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Хорват

Клуб Реброва подписал игрока московского Локомотива

Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Клуб из Объединенных Арабских Эмиратов, "Аль-Айн", объявил о трансфере хорватского защитника московского "Локомотива" Тина Едвая.

"Аль-Айн" не раскрывает деталей этого соглашения, а лишь сообщает, что футболист должен прибыть в ОАЭ в ближайшие дни для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Напомним, что "Аль-Айн" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров. Также за клуб выступает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Ранее мы сообщали, что Ярмоленко забил за "Аль-Айн" впервые с октября.

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В статье: Локомотив (Москва) Аль-Айн (ОАЭ) Тин Едвай
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