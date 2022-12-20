Клуб Реброва подписал игрока московского Локомотива

Клуб из Объединенных Арабских Эмиратов, "Аль-Айн", объявил о трансфере хорватского защитника московского "Локомотива" Тина Едвая.

"Аль-Айн" не раскрывает деталей этого соглашения, а лишь сообщает, что футболист должен прибыть в ОАЭ в ближайшие дни для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Напомним, что "Аль-Айн" возглавляет украинский специалист Сергей Ребров. Также за клуб выступает капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.