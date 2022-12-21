"Могли забить пять голов". Ребров разочарован неудачей Аль-Айна

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал ничью в матче с клубом "Банияс" (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата ОАЭ.

"Команда провела два совершенно разных тайма. Сложно объяснить эти улучшения именно во второй половине матча. Необходимо решить проблему неудачных отрезков.

Очень важно, чтобы мы создавали моменты, доходили до ворот соперника, забивали. Сегодня мы могли забить 5 голов и свести противостояние в свою пользу, если посчитать все шансы. С другой стороны, свои возможности имел и соперник, который быстро отыгрался, пришел в себя. Все это привело к ничьей. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно сосредоточиться на защите и нашей системе действий у своих ворот", - заявил Ребров.