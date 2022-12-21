  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Могли забить пять голов". Ребров разочарован неудачей Аль-Айна
В тренде

"Могли забить пять голов". Ребров разочарован неудачей Аль-Айна

Наши за границей
(1 голосов)

Эмиратский клуб сыграл вничью в чемпионате

"Могли забить пять голов". Ребров разочарован неудачей Аль-Айна

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал ничью в матче с клубом "Банияс" (2:2) в рамках 11-го тура чемпионата ОАЭ.

"Команда провела два совершенно разных тайма. Сложно объяснить эти улучшения именно во второй половине матча. Необходимо решить проблему неудачных отрезков.

Читайте такжеГол Ярмоленко не помог Аль-Айну добыть победу в матче чемпионата ОАЭ - ВИДЕО

Очень важно, чтобы мы создавали моменты, доходили до ворот соперника, забивали. Сегодня мы могли забить 5 голов и свести противостояние в свою пользу, если посчитать все шансы. С другой стороны, свои возможности имел и соперник, который быстро отыгрался, пришел в себя. Все это привело к ничьей. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно сосредоточиться на защите и нашей системе действий у своих ворот", - заявил Ребров.

"Аль-Айн" занимает лишь 7-е место в турнире и имеет в своем активе 18 зачетных пунктов.

Читайте такжеКлуб Реброва подписал игрока московского Локомотива
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
alainclub.ae

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде