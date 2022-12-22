В Англии сообщили, когда ждать возвращения Зинченко на поле

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко близок к возвращению на поле после травмы.

26-летний украинец имеет все шансы восстановиться к ближайшему матчу лондонского клуба, утверждает Football London. 26 декабря в очередном туре Английской Премьер-лиги команда Зинченко сыграет против "Вест Хэма". Начало - в 22:00.

Предыдущие четыре товарищеских матча Александр пропустил из-за травмы икроножной мышцы. В текущем сезоне защитник выполнил одну результативную передачу в 9 поединках.

А вот нападающий Габриэл Жезус команде еще долго не поможет, ведь получил тяжелую травму именно на чемпионате мира-2022. Физические трудности есть также у Райсса Нельсона, а Вилльям Салиба еще не успеет вернуться после финала Мундиаля, где он со скамейки запасных смотрел на поражение своей Франции.