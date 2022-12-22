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Малиновский может перейти в Марсель при одном условии

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Речь идет об арендном соглашении

Малиновский может перейти в Марсель при одном условии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Французский клуб настроен возобновить переговоры с "бергамасками" во время зимнего трансферного окна, информирует OM Mercato со ссылкой на La Provence.

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По информации источника, "провансальцы" намерены арендовать 29-летнего украинца. Впрочем, этот трансфер будет возможен, если "Марсель" продаст бразильца Жерсона. Малиновский также интересен английскому "Тоттенхэму".

Контракт полузащитника с "Аталантой" действителен до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Малиновский провел 14 матчей за "бергамасков", забил один гол и выполнил два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает Руслана в 18 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Марсель
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Источник:
OM Mercato

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