Малиновский может перейти в Марсель при одном условии

"Марсель" по-прежнему заинтересован в услугах полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Французский клуб настроен возобновить переговоры с "бергамасками" во время зимнего трансферного окна, информирует OM Mercato со ссылкой на La Provence.

По информации источника, "провансальцы" намерены арендовать 29-летнего украинца. Впрочем, этот трансфер будет возможен, если "Марсель" продаст бразильца Жерсона. Малиновский также интересен английскому "Тоттенхэму".

Контракт полузащитника с "Аталантой" действителен до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне Малиновский провел 14 матчей за "бергамасков", забил один гол и выполнил два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает Руслана в 18 млн евро.