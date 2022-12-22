Зозуля: От выступления Зеленского мурашки по телу
Благодарю тебя, Боже, что я не москаль
instagram.com/zozulyaroman
Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США.
"Исторический визит. Историческая речь. Исторический поцелуй с Нэнси Пелоси.
От выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США у меня лично бегали по телу муравьи, подступали слезы и распирала гордость за мою страну и людей.
Благодарю тебя, Боже, что я не москаль", - написал Зозуля.
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Источник:Instagram
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