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Зозуля: От выступления Зеленского мурашки по телу

Наши за границей
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Благодарю тебя, Боже, что я не москаль

Зозуля: От выступления Зеленского мурашки по телу

instagram.com/zozulyaroman

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США.

"Исторический визит. Историческая речь. Исторический поцелуй с Нэнси Пелоси.

От выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США у меня лично бегали по телу муравьи, подступали слезы и распирала гордость за мою страну и людей.

Благодарю тебя, Боже, что я не москаль", - написал Зозуля.

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В статье: Роман Зозуля война с россией Владимир Зеленский
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