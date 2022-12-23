15-летний украинец с Тернопольщины подписал контракт с Челси

15-летний украинский полузащитник Иван Струк подписал контракт с " Челси ".

Футболист был на просмотре в лондонском клубе, после чего "аристократы" и предложили ему контракт.

Кроме Ивана на просмотре было еще 8 ребят, среди которых был сын Андрея Шевченко, но контракт предлжили только Струку.

Струк является уроженцем Чорткова в Тернопольской области.

Папа 15-летнего Ивана – Игорь Струк – в свое время провел не один успешный сезон за чертковский "Кристалл" и тернопольскую "Ниву".

Дедушка мальчика – Иван Струк – тоже выступал за "Кристалл", тернопольскую "Ниву", Ивано-Франковский "Спартак". Более того – трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой колос" среди сельских команд в составе бучацкого "Колоса".