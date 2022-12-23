  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. 15-летний украинец с Тернопольщины подписал контракт с Челси
В тренде

15-летний украинец с Тернопольщины подписал контракт с Челси

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Понравился на просмотре

15-летний украинец с Тернопольщины подписал контракт с Челси

Чортківська міська рада

Новина українською

15-летний украинский полузащитник Иван Струк подписал контракт с "Челси".

Футболист был на просмотре в лондонском клубе, после чего "аристократы" и предложили ему контракт.

Кроме Ивана на просмотре было еще 8 ребят, среди которых был сын Андрея Шевченко, но контракт предлжили только Струку.

Струк является уроженцем Чорткова в Тернопольской области.

Папа 15-летнего Ивана – Игорь Струк – в свое время провел не один успешный сезон за чертковский "Кристалл" и тернопольскую "Ниву".

Дедушка мальчика – Иван Струк – тоже выступал за "Кристалл", тернопольскую "Ниву", Ивано-Франковский "Спартак". Более того – трижды становился обладателем кубка СССР "Золотой колос" среди сельских команд в составе бучацкого "Колоса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде