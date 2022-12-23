Жена Ярмоленко: Андрею было 17, когда мы познакомились, но он сказал, что ему 20
Но дело уже было сделано
instagram.com/yarmolenkoandrey
Жена капитана
"Мы познакомились с Андреем, когда ему было 17 лет, а мне 19. Но он мне не сразу сказал о своем реальном возрасте. Сказал, что ему 20.
Потом он мне сказал, что собирается на выпускной, но дело уже было сделано. В тот момент он был во второй команде "Динамо", а я - на 3-м курсе", - рассказала Инна.
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Источник:Анна Реброва
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