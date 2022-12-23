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Жена Ярмоленко: Андрею было 17, когда мы познакомились, но он сказал, что ему 20

Наши за границей
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Но дело уже было сделано

Жена Ярмоленко: Андрею было 17, когда мы познакомились, но он сказал, что ему 20

instagram.com/yarmolenkoandrey

Новина українською

Жена капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна рассказала о том, как она познакомилась со своим будущим мужем.

"Мы познакомились с Андреем, когда ему было 17 лет, а мне 19. Но он мне не сразу сказал о своем реальном возрасте. Сказал, что ему 20.

Потом он мне сказал, что собирается на выпускной, но дело уже было сделано. В тот момент он был во второй команде "Динамо", а я - на 3-м курсе", - рассказала Инна.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Анна Реброва

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