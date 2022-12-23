Таловеров: Всю свою жизнь мечтал выступать за Шахтер

Украинский защитник "Слована" Максим Таловеров прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Шахтера", о чем ранее писали СМИ .

"По состоянию на сегодня официального предложения нет. Я не слышал ни от агента, ни от клуба, что пришло какое-то предложение. Пока это только слухи. Естественно, очень приятно, что такой клуб как "Шахтер" интересуется мной, если это не слух. Это огромная честь, с самого детства я играл в "Шахтере" и мечтал выступать за этот клуб всю свою жизнь.

Но… Всю мою жизнь у меня есть и будет цель выиграть Лигу чемпионов", — сказал Таловеров.