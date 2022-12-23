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Таловеров: Всю свою жизнь мечтал выступать за Шахтер

Наши за границей
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Но о возможном предложении горняков игрок пока не знает

Таловеров: Всю свою жизнь мечтал выступать за Шахтер

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - невідомий

Новина українською

Украинский защитник "Слована" Максим Таловеров прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Шахтера", о чем ранее писали СМИ.

"По состоянию на сегодня официального предложения нет. Я не слышал ни от агента, ни от клуба, что пришло какое-то предложение. Пока это только слухи. Естественно, очень приятно, что такой клуб как "Шахтер" интересуется мной, если это не слух. Это огромная честь, с самого детства я играл в "Шахтере" и мечтал выступать за этот клуб всю свою жизнь.

Но… Всю мою жизнь у меня есть и будет цель выиграть Лигу чемпионов", — сказал Таловеров.

Напомним, что контракт Таловерова со "Слованом" рассчитан до 2026 года. 22-летний игрок в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Слован (Либерец) Шахтер (Донецк) Максим Таловеров
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Источник:
Fanday

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