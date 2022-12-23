Таловеров: Всю свою жизнь мечтал выступать за Шахтер
Но о возможном предложении горняков игрок пока не знает
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - невідомий
Украинский защитник "Слована" Максим Таловеров прокомментировал интерес к своей персоне со стороны "Шахтера", о
"По состоянию на сегодня официального предложения нет. Я не слышал ни от агента, ни от клуба, что пришло какое-то предложение. Пока это только слухи. Естественно, очень приятно, что такой клуб как "Шахтер" интересуется мной, если это не слух. Это огромная честь, с самого детства я играл в "Шахтере" и мечтал выступать за этот клуб всю свою жизнь.
Но… Всю мою жизнь у меня есть и будет цель выиграть Лигу чемпионов", — сказал Таловеров.
Напомним, что контракт Таловерова со "Слованом" рассчитан до 2026 года. 22-летний игрок в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 гола.
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