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Зинченко: Болельщики очень тепло встретили меня в Арсенале

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Защитник благодарен им за это

Зинченко: Болельщики очень тепло встретили меня в Арсенале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился впечатлениями от ожидания второй части сезона:

“Жезус – один из лидеров нашей команды, он настоящий воин. Зная лично Габриэла и его характер, не сомневаюсь, что он вернется гораздо сильнее, чем раньше.

Убежден, что Нкетиа отлично выполнит свою работу, каждый верит в него. У нас очень крутой коллектив, есть ощущение единства.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. На поле отдаюсь на 100%. Болельщики очень тепло встретили меня в этом клубе. Я до сих пор не могу быть достаточно благодарным за то, что они оказали поддержку.

В прошлом я видел, что если у вас есть правильное отношение и правильное поведение на поле и вне его, то вы не можете устать физически. Все только в голове.

Если все правильно делать в рутине, то вы подготовите свой организм быть свежим – это придерживаться сна, питания, ухаживать за собой. Тогда вы не сможете устать физически”, - сказал Зинченко.

Напомним, что прошлым летом "Арсенал" заплатил "Манчестер Сити" 35 миллионов евро за трансфер Александра. В этом сезоне на счету Зинченко один ассист в девяти матчах в составе "канониров". Отметим, что защитник провел более 50 дней в лазарете, пропустив 12 поединков лондонцев.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Габриэль Жезус Эдвард Нкетиа
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