Зинченко: Болельщики очень тепло встретили меня в Арсенале

Украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поделился впечатлениями от ожидания второй части сезона:

“Жезус – один из лидеров нашей команды, он настоящий воин. Зная лично Габриэла и его характер, не сомневаюсь, что он вернется гораздо сильнее, чем раньше.

Убежден, что Нкетиа отлично выполнит свою работу, каждый верит в него. У нас очень крутой коллектив, есть ощущение единства.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. На поле отдаюсь на 100%. Болельщики очень тепло встретили меня в этом клубе. Я до сих пор не могу быть достаточно благодарным за то, что они оказали поддержку.

В прошлом я видел, что если у вас есть правильное отношение и правильное поведение на поле и вне его, то вы не можете устать физически. Все только в голове.

Если все правильно делать в рутине, то вы подготовите свой организм быть свежим – это придерживаться сна, питания, ухаживать за собой. Тогда вы не сможете устать физически”, - сказал Зинченко.