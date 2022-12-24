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Тоттенхэм уверен в трансфере Малиновского, поэтому не спешит вести переговоры

Наши за границей
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(3 голосов)

Трансферное окно совсем скоро

Тоттенхэм уверен в трансфере Малиновского, поэтому не спешит вести переговоры

atalanta.it

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" уверен в том, что им не составит проблем оформить переход Руслана Малиновского. Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс:

"Тоттенхэм" провел изучение игрока. Им нравится, что у Малиновского хорошие дальние удары. В клубе понимают, что будут опережать конкурентов, если приступят к активной работе.

У них есть уверенность, потому они и не спешат вступать в переговоры. Другие претенденты – "Вест Хэм", "Ноттингем Форест" и "Марсель". Они также могут сразиться, но вряд ли смогут сравниться с "Тоттенхэмом", - отметил Джейкобс.

Отметим, что согласно информации портала Transfermarkt, контракт Малиновского действителен до лета 2023-го года. Согласно правилам, Руслан сможет подписывать предварительный контракт с другим клубом уже с 1 января.

Также "Тоттенхэм" может провести полноценный трансфер игрока в следующее трансферное окно, которое начнется через неделю. Как сообщалось ранее, "Аталанта" оценивает полузащитника в 15 млн евро.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
tbrfootball

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