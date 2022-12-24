Аль-Айн Реброва и Ярмоленко сыграл вничью в чемпионате ОАЭ. Клуб идет на седьмом месте
Команда отстает от первого места на шесть очков
Фото: facebook.com/alainfcae
"Аль-Айн" с украинскими вингером Андреем Ярмоленко и тренером Сергеем Ребровым сыграл вничью 1:1 с "Аль-Васлем" в чемпионате ОАЭ. У команды 19 очков в 12 матчах, она идет на седьмом месте в таблице.
"Аль-Айн" забил уже на девятой минуте матча, однако пропустил на 33-й. Ярмоленко начал матч в запасе и вышел на поле лишь на 72-й минуте вместо бразильского полузащитника Жонатана Сантоса.
В последних пяти матчах во всех турнирах у "Аль-Айна" лишь одна победа и сразу четыре ничьих. В прошлом же сезоне команда Сергея Реброва выиграла чемпионат страны, а сам тренер был признан лучшим коучем лиги.
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