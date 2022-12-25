Ребров: Я предпочту не говорить о судейских ошибках

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал ничью с "Аль-Васль" в рамках 12-го тура чемпионата ОАЭ.

"Я предпочту не говорить о судейских ошибках! Спасибо игрокам за старания и спасибо всем фанатам клуба за поддержку сегодня", - поделился украинский наставник.

Команда Андрея Ярмоленко и Сергей Реброва сыграла вничью в четвертый рз подряд и идет на 7-й месте в турнирной таблице.