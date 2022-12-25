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Ребров: Я предпочту не говорить о судейских ошибках

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Сергей Станиславович о ничьей

Ребров: Я предпочту не говорить о судейских ошибках

Фото: facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал ничью с "Аль-Васль" в рамках 12-го тура чемпионата ОАЭ.

"Я предпочту не говорить о судейских ошибках! Спасибо игрокам за старания и спасибо всем фанатам клуба за поддержку сегодня", - поделился украинский наставник.

Команда Андрея Ярмоленко и Сергей Реброва сыграла вничью в четвертый рз подряд и идет на 7-й месте в турнирной таблице.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Twitter Al Ain FC

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