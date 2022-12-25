Ребров: Я предпочту не говорить о судейских ошибках
Сергей Станиславович о ничьей
Фото: facebook.com/alainfcae
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал
"Я предпочту не говорить о судейских ошибках! Спасибо игрокам за старания и спасибо всем фанатам клуба за поддержку сегодня", - поделился украинский наставник.
Команда Андрея Ярмоленко и Сергей Реброва сыграла вничью в четвертый рз подряд и идет на 7-й месте в турнирной таблице.
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Источник:Twitter Al Ain FC
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