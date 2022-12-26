У Миколенко вторая худшая оценка в составе Эвертона за матч против Вулверхэмптона
Неудачный матч как для украинца, так и для всей команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В домашнем матче 17-го тура АПЛ "Эвертон" довольно неожиданно
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч.
Правда, по итогам поединка, Виталий получил довольно низкие оценки.
6,2 балла от WhoScored и 6,3 от Sofascore - по обеим версиям это вторая худшая оценка в команде среди вышедших в старте.
WhoScored оценил ниже только Натана Паттерсона (6,1), а Sofascore – Энтони Гордона (6,1).
В отчетном матче Миколенко нанес 1 удар мимо ворот, сделал 42 точные передачи (79%), дважды выносил мяч, выиграл 3 из 6 единоборств, совершил 2 обводки.
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