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У Миколенко вторая худшая оценка в составе Эвертона за матч против Вулверхэмптона

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Неудачный матч как для украинца, так и для всей команды

У Миколенко вторая худшая оценка в составе Эвертона за матч против Вулверхэмптона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В домашнем матче 17-го тура АПЛ "Эвертон" довольно неожиданно уступил 1:2 “Вулверхэмптону”.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел в стартовом составе своей команды и отыграл полный матч.

Правда, по итогам поединка, Виталий получил довольно низкие оценки.

6,2 балла от WhoScored и 6,3 от Sofascore - по обеим версиям это вторая худшая оценка в команде среди вышедших в старте.

WhoScored оценил ниже только Натана Паттерсона (6,1), а Sofascore – Энтони Гордона (6,1).

В отчетном матче Миколенко нанес 1 удар мимо ворот, сделал 42 точные передачи (79%), дважды выносил мяч, выиграл 3 из 6 единоборств, совершил 2 обводки.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
WhoScored

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