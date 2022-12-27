"Живая легенда". Зинченко поделился фото с Арсеном Венгером
Украинец встретился с легендой "Арсенала"
Фото: facebook.com/Arsenal
В понедельник, 26 декабря, лондонский "Арсенал" одержал победу над "Вест Хэмом" (3:1) в поединке 17-го тура УПЛ. На трибунах "Эмирейтс" был замечен легендарный экс-наставник "канониров" Арсен Венгер. 73-летний француз посетил игру лондонского клуба впервые с момента своего выхода из клуба в 2018 году.
One Arsène Wenger ❤️ pic.twitter.com/agQln82HFC— Arsenal (@Arsenal) December 26, 2022
Также во вчерашнем поединке на поле появился украинский защитник Александр Зинченко. Он вышел на замену на 73-й минуте - это была первая игра 26-летнего украинца после травмы, ведь в товарищеских встречах он не участвовал.
Зинченко не мог упустить возможности сделать совместное фото с легендарным тренером, которым позже похвастался в социальных сетях.
"Живая легенда", - подписал фото Александр.
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