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Зинченко: Гвардиола гениален. А Артета смотрит на футбол практически так же, как и Гвардиола

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Интересное сравнение тренеров от Зинченко

Зинченко: Гвардиола гениален. А Артета смотрит на футбол практически так же, как и Гвардиола

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Украинский игрок "Арсенала" Александр Зинченко сравнил своего бывшего и нынешнего тренеров – Пепа Гвардиолу и Микеля Артету:

"Гвардиола гениален. Он просто хочет выигрывать все. Это менталитет, я не знаю, как это объяснить. Когда ты потерял очки – ты должен быть расстроен. Такова ментальность, таков его дух.

Когда я пришел в "Сити", то с первого дня понял, что Артета будет замечательным тренером, это точно. Он был готов, каждый его совет был важным. У него такой большой потенциал, что трудно назвать какие-то пределы. Он смотрит на футбол практически таким же образом, как и Гвардиола", - сказал Алекс.

Сейчас "Арсенал" на восемь очков опережает "Сити" в таблице, при этом, "канониры" не выигрывали АПЛ с 2004 года. Артета — тренер, который хочет положить конец засухе "канониров", и Зинченко уверен, что он это сделает.

Напомним, что Артета провел три года в "Сити" в качестве помощника Гвардиолы и тесно сотрудничал с Зинченко. 26-летний футболист также сказал, что уже тогда видел в Артете потенциал стать топ-менеджером.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
Manchester Evening News

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