Зинченко: Гвардиола гениален. А Артета смотрит на футбол практически так же, как и Гвардиола
Интересное сравнение тренеров от Зинченко
Украинский игрок "
"Гвардиола гениален. Он просто хочет выигрывать все. Это менталитет, я не знаю, как это объяснить. Когда ты потерял очки – ты должен быть расстроен. Такова ментальность, таков его дух.
Когда я пришел в "Сити", то с первого дня понял, что Артета будет замечательным тренером, это точно. Он был готов, каждый его совет был важным. У него такой большой потенциал, что трудно назвать какие-то пределы. Он смотрит на футбол практически таким же образом, как и Гвардиола", - сказал Алекс.
Сейчас "Арсенал" на восемь очков опережает "Сити" в таблице, при этом, "канониры" не выигрывали АПЛ с 2004 года. Артета — тренер, который хочет положить конец засухе "канониров", и Зинченко уверен, что он это сделает.
Напомним, что Артета провел три года в "Сити" в качестве помощника Гвардиолы и тесно сотрудничал с Зинченко. 26-летний футболист также сказал, что
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