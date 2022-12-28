Марсель отказался от идеи приобретения Малиновского
Слишком высокие финансовые запросы "Аталанты"
Фото: atalanta.it
Скорее всего, Руслана Малиновского в Лиге 1 мы не увидим. "Марсель" отказался от подписания украинского полузащитника "Аталанты", информирует TUTTOmercatoWEB.
Согласно данным источника, причиной отказа стали слишком высокие запросы бергамасской команды. При это отмечается, что представители "Марселя" действительно были заинтересованы в трансфере украинца, а летом "Аталанте"даже предлагали обмен на Ченгиза Ундера.
Кроме того, на позицию французов повлиял серьезный интерес к 29-летнему хавбеку с АПЛ, в том числе от "Тоттенхэма".
В текущем сезоне Малиновский провел 14 матчей, забил один гол и выполнил две результативные передачи. Контракт полузащитника с "Аталантой" действителен до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Руслана в 18 млн евро.
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