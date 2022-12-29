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Яремчук - об обстрелах 28 декабря: Здравствуйте. Хотел просто сказать, что русня пи####сы

Наши за границей
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(3 голосов)

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Яремчук - об обстрелах 28 декабря: Здравствуйте. Хотел просто сказать, что русня пи####сы

Фото: footboom.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на обстрелы Украины российскими оккупантами 28 декабря.

"Здравствуйте. Хотел просто сказать, что русня пи####сы", - написал Яремчук в сториз своего Инстаграм.

Впрочем, позже эта запись была удалена (самим Романом или Инстаграмом, неизвестно).

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В статье: Роман Яремчук Брюгге война с россией
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