Яремчук - об обстрелах 28 декабря: Здравствуйте. Хотел просто сказать, что русня пи####сы
У нас такие же эмоции
Фото: footboom.com / Автор: неизвестен
Нападающий "Брюгге" и
"Здравствуйте. Хотел просто сказать, что русня пи####сы", - написал Яремчук в сториз своего Инстаграм.
Впрочем, позже эта запись была удалена (самим Романом или Инстаграмом, неизвестно).
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