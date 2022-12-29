  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Многие знают, что в детстве я болел за Арсенал
В тренде

Зинченко: Многие знают, что в детстве я болел за Арсенал

Наши за границей
(1 голосов)

Даже фото в футболке канониров есть

Зинченко: Многие знают, что в детстве я болел за Арсенал

фото из соцсетей

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, что он с детства болел за "канониров".

"Я всегда смотрел матчи "Арсенала". Люди знают, что в детстве я болел за "Арсенал".

Может потому, что я любил наблюдать за такими игроками, как Тьерри Анри, Сеск Фабрегас и Деннис Бергкамп. Я наблюдал за ними, но, в основном, я смотрел уже на более поздний состав, когда Робин ван Перси был впереди с Анри. Сеск тоже был там, и это была фантастическая команда.

В детстве у нас не было большого выбора телевизионных каналов, поэтому я смотрел Премьер-лигу ради игр "Арсенала", а также старался смотреть каждый матч "Барселоны" и Лигу чемпионов.

В детстве меня вдохновляли топ-футболисты, потому что я мечтал стать футболистом. В то время вы не думаете об этом, как о вдохновении, но когда вы вырастаете, вы понимаете, что эти игроки и эти люди действительно повлияли на вас и вдохновили делать то, что я делаю сейчас.

Когда мне было 15, я носил футболку "Арсенала". Многие видели мою фотографию с моими бывшими товарищами по команде в социальных сетях в этой футболке. Уже тогда носить ее было особым чувством, потому что я был большим болельщиком "Арсенала".

Для меня это действительно много значило, носить эту футболку как болельщик. Я всегда говорил, что мечтаю когда-нибудь сыграть за "Арсенал", поэтому, когда я подписал контракт и присоединился к команде, это было особенное чувство", - сказал Зинченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Арсенал Лондон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде