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10:1. Аталанта вторым составом разгромила команду Серии D. Малиновский забил один из голов

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Руслан вышел в старте и забил первый гол

10:1. Аталанта вторым составом разгромила команду Серии D. Малиновский забил один из голов

Фото: atalanta.it

Новина українською

В пятницу, 30 декабря, "Аталанта" в рамках подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Италии сыграла с клубом "Крема", который выступает в Серии D.

Гаспперини выпустил в старте условный второй состав, в который вошел и украинец Руслан Малиновский.

Именно украинец и открыл счет в матче на 11-й минуте. Ну а сама игра завершилась разгромом "Крема" 10:1.

Интересно, что вчера "Аталанта" также проводила спарринг. Соперник был более серьезный – нидерландский "АЗ". На вчерашнюю игру тренер выпустил условную основу, в которой места Малиновскому не нашлось. Руслан вышел на замену на 66-й минуте, но не помог бергамаски – "Аталанта" проиграла 0:1.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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