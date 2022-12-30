10:1. Аталанта вторым составом разгромила команду Серии D. Малиновский забил один из голов
Руслан вышел в старте и забил первый гол
Фото: atalanta.it
В пятницу, 30 декабря, "
Гаспперини выпустил в старте условный второй состав, в который вошел и украинец Руслан Малиновский.
Именно украинец и открыл счет в матче на 11-й минуте. Ну а сама игра завершилась разгромом "Крема" 10:1.
Интересно, что вчера "Аталанта" также проводила спарринг. Соперник был более серьезный – нидерландский "АЗ". На вчерашнюю игру тренер выпустил условную основу, в которой места Малиновскому не нашлось. Руслан вышел на замену на 66-й минуте, но не помог бергамаски – "Аталанта" проиграла 0:1.
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