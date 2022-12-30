Романо: Малиновский хотел бы перейти в Тоттенхэм
Тоттенхэм также интересуется игроком
Фото: SOS Fanta
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский хотел бы перейти в "
Такую информацию дает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее Была информация, что кроме "Тоттенхэма" в 29-летнем украинце заинтересованы так же "Вест Хэм" и "Марсель".
Также сообщалось, что "Аталанта" готова только продать Малиновского, исключая вариант с арендой и правом выкупа.
В этом сезоне Руслан за "бергамаски" сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
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Источник:Twitter
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