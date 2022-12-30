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Романо: Малиновский хотел бы перейти в Тоттенхэм

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Тоттенхэм также интересуется игроком

Романо: Малиновский хотел бы перейти в Тоттенхэм

Фото: SOS Fanta

Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский хотел бы перейти в "Тоттенхэм".

Такую информацию дает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Была информация, что кроме "Тоттенхэма" в 29-летнем украинце заинтересованы так же "Вест Хэм" и "Марсель".

Также сообщалось, что "Аталанта" готова только продать Малиновского, исключая вариант с арендой и правом выкупа.

В этом сезоне Руслан за "бергамаски" сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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