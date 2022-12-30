Романо: Малиновский хотел бы перейти в Тоттенхэм

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский хотел бы перейти в " Тоттенхэм ".

Такую информацию дает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее Была информация, что кроме "Тоттенхэма" в 29-летнем украинце заинтересованы так же "Вест Хэм" и "Марсель".

Также сообщалось, что "Аталанта" готова только продать Малиновского, исключая вариант с арендой и правом выкупа.

В этом сезоне Руслан за "бергамаски" сыграл 14 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.